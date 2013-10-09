ضبط مخالفات مرورية و قضايا تموين ﻿في حمله أمنية مكبرة بالمنوفية‎

شنت أمس مديرية أمن المنوفية حملة أمنيه مكبرة بمركز بركة السبع، تحت إشراف اللواء “سعيد توفيق” مدير أمن المنوفية، واللواء “جمال شكر” مدير ادارة البحث الجنائي والرائد “محمد أبو العزم” رئيس مباحث مركز شبين الكوم، من أجل إعادة الانضباط للشارع المنوفىة.

حيث أسفرت الحمله عن تحرير 188 مخالفة مرورية متنوعة.

و في مجال الحماية المدنية تم تحرير 19 مخالفه عدم أشتراط الامن الصناعي، وفي مجال التموين أسفر الحمله عن تحرير 25 مخالفا متنوعة.

كما أسفرت الحمله عن تحرير 149 مخالفه في مجال المرافق منها 65 مخالفة أشغال طرق و68 إزاله فوريه، وفي مجال المسطحات تم تحرير 83 مخالفه متنوعة.

كما تم ضبط 2 سلاح أبيض وتنفيذ 8 قضاياتنفيذ أحكام كماتم تحصيل 1150 جنيه قيمة الغرامات.