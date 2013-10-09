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تعليق أعمال الحوار الوطني اليمني لاعتصام أعضاء من الحراك الجنوب بمقر الحوار

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تعليق أعمال الحوار الوطني اليمني لاعتصام أعضاء من الحراك الجنوب بمقر الحوار تعليق أعمال الحوار الوطني اليمني لاعتصام أعضاء من الحراك الجنوب بمقر الحوار

علقت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني باليمن أعمالها صباح اليوم الأربعاء بعد أن اعتصم أعضاء الحراك الجنوبي والحوثيون أمام منصة الحوار احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم – حسب المحتجين – .

وتعتبر هذه الجلسة هي الجلسة الثانية من الجلسة الختامية وكان قد أعلن مكونا الحراك الجنوبي والحوثيين بالمؤتمر مقاطعتهما للجلسة العامة الثالثة ، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه رئاسة المؤتمر مع ممثلى الحراك والحوثيين من أجل معرفة مطالبهم .

ويطالب الحراك الاجنوبي بضرورة الاتفاق على حل كامل للقضية الجنوبية يرتضيه مكون الحراك الجنوبي السلمي المفاوض في لجنة 8+8,فيما يطالب الحوثيون بالاتفاق على حل لقضية صعدة (شمال اليمن ) يرتضيه مكونهم ، ويعتبر المراقبون أن ما يقوم به الحراك والحوثيون هو ابتزاز سياسي لمحاولة إفشال الحوار للحصول على مكاسب سياسية خاصة ظاهرها الطابع الحقوقي.

وقد اعتصم ممثلو الحراك الجنوبي وأنصار الله أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في قاعة اجتماعات الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار , وفشلت الجلسة الختامية بعد دخول أعضاء الحراك وأنصار الله إلى الجلسة الختامية واصطفوا أمام المنصة الرئيسة ، وفى هذا الصدد أكد على البخيتي المحدث باسم أنصار الله فى بيان صادر عن المكونيين , ان جلسة الحوار غير شرعية بغياب مكونيين رئيسيين ،

 

أ ش أ

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