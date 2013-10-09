أخبار عاجلة

فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نجاة ضابط ليبى من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة

Google+ Print
نجاة ضابط ليبى من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة نجاة ضابط ليبى من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة

نجا ضابط بالدفاع الجوى الليبى يدعى عبد العزيز محمود الدرسى، من محاولة اغتيال الليلة الماضية عقب قيام مجهولين بوضع عبوة ناسفة فى سيارته انفجرت قبل قيادته السيارة، والتى كانت متوقفة أمام بيته الواقع بحى السيدة خديجة عند مدخل مدينة درنة الغربى.

يذكر أن المقدم عبد العزيز الدرسى من أوائل المنضمين إلى ثورة السابع عشر من فبراير، وهو متخصص فى تشغيل الرادارات والأجهزة اللاسلكية، ومن الذين خاضوا معركة مطار الأبرق.

وذكر مصدر أمنى أن الانفجار تسبب فى أحداث حريق بجزء من بيت المقدم "الدرسى" حيث هرع جيرانه والمارة للمساعدة فى إخماد النيران التى طالت أجزاء من المنزل محدثة به أضرارا جسيمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365