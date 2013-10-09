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الجيش الحر يعلن سيطرته على أكبر كتيبة لحرس الحدود جنوب سوريا

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الجيش الحر يعلن سيطرته على أكبر كتيبة لحرس الحدود جنوب سوريا الجيش الحر يعلن سيطرته على أكبر كتيبة لحرس الحدود جنوب سوريا

أعلن الجيش السورى الحر، اليوم الأربعاء، سيطرته بشكل كامل على أكبر كتيبة للهجانة (حرس الحدود) تابعة لقوات النظام فى جنوب سوريا، بمدينة درعا البلد المحاذية لمدينة الرمثا الأردنية.

وقال قائد عمليات الجيش الحر فى قطاع الجنوب، المقدم ياسر العبود، إن عدداً من كتائب الجيش الحر تمكنت، فجر اليوم، من السيطرة على أكبر كتيبة للهجانة فى جنوب سوريا، والبالغ مساحتها نحو 5 آلاف دونم (الدونم=ألف متر مربع)، مشيراً إلى أنه تم اغتنام ذخائر وأسلحة مختلفة من الكتيبة، إضافة إلى عدد من العربات العسكرية، وقتل عدد من جنود النظام، لم يحدد عددهم.

وحول تفاصيل العملية، أوضح العبود أن نحو 200 مقاتل من الجيش الحر شاركوا فى العملية، واستطاعوا السيطرة على الكتيبة بشكل كامل، دون وقوع أى إصابات بين صفوفهم، فيما لا يزال طيران النظام حتى الساعة (7.45) تغ، يقصف المنطقة فى محاولة يائسة لاستعادة السيطرة على الكتيبة التى تضم مركزاً لقيادة قوات حرس الحدود فى جنوب سوريا، وكذلك بغية إيقاع خسائر فى صفوف الجيش الحر.

واعتبر قائد العمليات بأن السيطرة على كتيبة الهجانة، يعد استكمالاً لعملية تحرير معبر درعا- الرمثا الحدودى أحد المعبرين الحدوديين الرسميين بين الأردن وسوريا الذى سيطر عليه الجيش الحر الشهر الماضى. ولم يعلّق النظام السورى رسميا حتى الساعة (7.45) تغ، على إعلان الجيش الحر سيطرته على كتيبة الهجانة التابعة له.

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