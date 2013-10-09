مشعل يدعو لإطلاق تحرك شعبى للقدس.. ويؤكد: القوة هى السبيل الوحيد لتحريره

أعلن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، أن القوة العسكرية والمقاومة هى الوسيلة الوحيدة لتحرير القدس، داعياً فى الوقت ذاته إلى إطلاق تحرك شعبى واسع من أجل المدينة المقدسة.

وقال مشعل، فى كلمة ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أمام ورشة عمل بعنوان القدس على أجنحة الشعوب عقدت اليوم فى بيروت، إن القوة العسكرية يعززها أشكال المقاومة المختلفة، منها المسلحة هى الطريق الوحيد لتحرير الأقصى وكنيسة القيامة والمقدسات اﻹسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن هذه مسئولية حماس وفتح وكذلك ومسئولية الأمة.

وأكد مشعل أن الخطوة الأولى هى أن نطلق المقاومة فى وجه إسرائيل لكى لا تستريح، فأخطر شىء أن يصبح الاحتلال بلا كلفة إذ يجب استنزاف إسرائيل محذرا من استقرار الاحتلال. ودعا إلى توحيد الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام، وقال إنه أبعدنا عن المعركة الأساسية.

وفى هذا الإطار، دعا مشعل فتح والسلطة الفلسطينية والقوى الأخرى إلى لقاء عاجل من أجل التصدى لعملية تهويد القدس وتقسيم الأقصى، وتساءل إذا لم نلتق على القدس فمتى نلتقى.. وقال إن هناك مسئوليات وهموم مشتركة لنتناسى خلافاتنا، وطالب بإطلاق المواجهة الشعبية الواسعة مع الاحتلال الإسرائيلى تحت عنوان الدفاع عن الأقصى.. وقال بدلا من أن ننتظر هدمه، علينا أن نمنع هدمه وتقسيمه.

ودعا إلى دعم أهل القدس عبر زيادة أعداد الزائرين للأقصى والوجود الدائم فيه، قائلا، لا يمكن لكل فلسطينى حمل السلاح لكن يمكن أن يرابط فى الأقصى، فالبيت المعمور يمنع التخريب.

وقال، يجب وضع القدس على أجندة الحكومات والأحزاب، وأن يسأل كل رئيس وعالم وفنان أين القدس من أجندتك؟.

وشدد على أنه لابد من الإعلان الواضح من الضمير الجمعى للشعب الفلسطينى والشعوب العربية أن أى مسئول ليس مخولا بالتفاوض حول القدس أو أن يساوم حول القدس، وأنه لا يمكن لأى دولة أو زعيم أن يقدم غطاء لأى تنازل فى المفاوضات القادمة مع العدو الإسرائيلى.

ودعا إلى تسخير الأموال لتثبيت أهل القدس وتعزيز صمودهم فيها، قائلا، هنا تنفق الأموال وتدفع المليارات مقابل أصحاب المليارات من الصهاينة الذين يدعمون الاستيطان.

وفيما يتعلق بالربيع العربى، قال إن من حق شعوبنا العربية أن تقف ضد الفساد وتحقق الديمقراطية، ولكن بعيدا عن التدخلات الخارجية والدماء والطائفية، لتكن معركة القدس الجامعة لنا كأمة.

من جانبه، قال حسن حب الله، عضو المكتب السياسى لحزب الله، إنه إذا كان هناك حكومة فاسدة وظالمة ولكنها مع المقاومة، فلنحاول أن نصلحها ولا نسقطها.

واعتبر أن الغرب استغل الثورات العربية لإثارة النعرات الطائفية والقبلية والمستفيد هو إسرائيل، داعيا إلى وحدة الكلمة والإقلاع عن العصبية.

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