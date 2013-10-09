ساندرا بولوك "نجمة شباك" السينما العالمية

كتب : أ ش أ منذ 32 دقيقة

بعد أن حقق فيلمها الأخير "جرافيتي" أو "الجاذبية" 55 مليون دولار في أسبوعه الأول، تقترب نجمة السينما الأمريكية ساندرا بولوك من الفوز بلقب نجمة شباك السينما في العالم.

ووفقا لمؤشر "أولمر" الذي يقيس نجوم شباك السينما الأمريكية، أصبحت بولوك تتفوق على ناتالي بورتمان وكريستين ستيوارت صاحبتا أعلى الإيرادات في السينما الأمريكية.

ويقول جيمس أولمر المسئول عن المؤشر، إن ساندرا تصعد حاليا صعود الصاروخ بفضل اختيارها لأدوارها وعملها مع أفضل نجوم السينما الأمريكية. وأضاف أولمر أن بولوك بالفعل تفوقت على كاميرون دياز من حيث إيرادات الشباك وعلى جوليا روبرتس التي تعاني حاليا من قلة عدد الأفلام التي تعرض لها.

مما يذكر أنه من غير المعروف حتى الآن الأجر الذي تقاضته ساندرا عن فيلم "الجاذبية" غير أنه من المرجح أن يكون أقل من 20 مليون دولار، وهو الرقم الذي طلبته أنجيلينا جولي للعب هذا الدور. وتلعب بولوك في فيلم جرافيتي مع جورج كلوني دور رائدي فضاء تقطعت بهما السبل في الفضاء.