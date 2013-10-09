فيلم "الشتا اللي فات" ضمن القائمة القصيرة المرشحة لجائزة "الأوسكار"

القائمة تضم 76 عملا من مختلف الدول بزيادة 5 أفلام عن العام الماضي

كتب : عمرو عز الدين منذ 20 دقيقة

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جائزة "الأوسكار"، عن القائمة القصيرة للأفلام المرشحة لـ"أوسكار 2014" في فرع الأفلام الأجنبية.

وجاءت القائمة تضم 76 فيلما من مختلف الدول في أنحاء العالم، وهو رقم يزيد عن العام السابق حيث كانت القمئة القصيرة السابقة تحوي 71 فيلما فقط، ومن ضمن هذه الأفلام العربية المرشحة، الفيلم المصري "الشتا اللي فات" من إخراج إبراهيم البطوط وبطولة وعمرو واكد، والفيلم السعودي "وجدة" للمخرجة هيفاء المنصور، واللبناني "تقاطعات عمياء" للمخرجة لارا صبا، والمغربي "خيول الله" للمخرج نبيل عيوش.

ومن ضمن الأفلام الأخرى المشاركة الفيلم الأفغاني "قصة حب أفغانية" للمخرج بارماك أكرم، والفيلم الإيراني "الماضي" للمخرج أصغر فرهادي والذي سبق وفاز بجائزة الأوسكار عام 2012 لأحسن فيلم أجنبي عن فيلم "انفصال".