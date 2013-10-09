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مزاد يكشف خضوع مارلين مونرو لجراحات تجميل

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مزاد يكشف خضوع مارلين مونرو لجراحات تجميل مزاد يكشف خضوع مارلين مونرو لجراحات تجميل

كتب : رويترز منذ 10 دقائق

قالت صالة مزاد إن الملاحظات التي كتبها طبيب مارلين مونرو نجمة الإغراء الراحلة، التي تكشف خضوعها لجراحات تجميل، ستطرح الشهر القادم في مزاد إلى جانب عدد من الأشعة السينية التي أجريت لها.

وتوقعت صالة جوليين للمزاد في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا أن تباع المجموعة، وهي ست أشعات سينية وسجل لملاحظات الطبيب، تكشف جزئيا عن التاريخ الطبي لمارلين مونرو في الفترة من عام 1950 حتى 1962، بما يتراوح بين 15 و30 الف دولار. ويقام المزاد يومي التاسع والعاشر من نوفمبر.

وتؤكد ملاحظات جراح التجميل الشهير في نيويورك مايكل جوردن أن أيقونة هوليوود التي وضعت مقاييس لجمال نجمات الإغراء في العصر الذهبي لعاصمة السينما الأمريكية خضعت لمشرط الجراح لأسباب تجميلية.

وقال مارتن نولان المدير التنفيذي لصالة جوليين للمزاد "لم يفكر أحد حقا في ان مارلين مونرو خضعت لجراحات تجميل. كلها كانت تكهنات هل أقدمت على ذلك ام لا. الكل كان يعتقد ان هذا جمال طبيعي...كانوا لا يريدون ان يصدقوا ذلك".

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ON Sport

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