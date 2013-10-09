توم هانكس يعلن إصابته بالسكري

كتب : أش أ منذ 9 دقائق

كشف الممثل الأمريكي توم هانكس، عن إصابته بالسكري من الدرجة الثانية، وقال هانكس، الذي فاز بجائزة الأوسكار مرتين، إنه ظل يعاني من أعراض السكري طوال عقدين كاملين غير أنه بدا العلاج مؤخرا فقط.

جاء إعلان هانكس عن مرضه بالمصادفة، عندما سأله المذيع ديفيد ليترمان عن سبب نحافته، فقال هانكس إن الأطباء أخبروه بأنه أصيب بالسكري وهو في السادسة والثلاثين، مشيرا إلى أن السكري من الدرجة الثانية ليس خطيرا مثل الدرجة الأولى، وكل ما عليه هو تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة. وقال هانكس ضاحكا إنه لن يموت بسبب هذا المرض.

ويذكر أن هانكس يروج حاليا لفيلمه الجديد "كابتن فيليبس"، والذي يروي القصة الحقيقية للقبطان رتشارد فيليبس، الذي تعرضت سفينته للاختطاف من جانب قراصنة صوماليين.