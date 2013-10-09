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«تكافل» تبحث مع «إنسان» خدمة الأيتام

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 مها البدراني (المدينة المنورة)

بحثت جمعية «تكافل» الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة أوجه التعاون المشترك مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» بمنطقة الرياض، وذلك خلال زيارة قام بها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية «تكافل» الخيرية الدكتور منصور النزهة لجمعية «إنسان» بالرياض.و أوضح الأستاذ الدكتور منصور النزهة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن اللقاء استعرض أوجه التعاون المشترك ونقل الخبرات، مشيرا إلى أن الزيارة هدفت للاستفادة من تجربة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» بمنطقة الرياض.وكشف النزهة أن الجمعيتان ستعملان على تفعيل أولى خطوات التعاون والشراكة بدءا بتنظيم اللقاءات والورش التي تساهم في عرض التجارب والاستفادة منها وتفعيل التعاون البناء بين الجمعيتين.يشار إلى أن جمعية «تكافل» الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، ترعى أكثر من أربعة آلاف يتيم ويتيمة رعاية معيشية وصحية وتربوية وتعليمية.

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