الجابري رئيساً لبلدي وادي الفرع

عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

انتخب أعضاء المجلس البلدي في محافظة وادي الفرع البارحة الأولى علي جابر الجابري رئيسا للمجلس، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، حيث شارك جميع أعضاء المجلس في التصويت على الانتخاب لرئيس المجلس بحضور الأعضاء.وجاء فوز الجابري بعد تنافس ثلاثة أعضاء من بينهم الجابري الذي انتهت مدة رئاسته واثنين من أعضاء المجلس ممن رشحوا أنفسهم على الرئاسة.وبعد عملية التصويت حصل الرئيس السابق علي جابر الجابري على أربعة أصوات، فيما حصل متنافسان آخران على صوتين لكل منهم، كما تم انتخاب العضو حامد مطر السهلي نائبا لرئيس المجلس بعد حصوله على ستة أصوات.إلى ذلك أكد أمين عام المجلس البلدي في وادي الفرع عباس صنهات العتيبي، أن نتائج التصويت العلني في الجلسة الخاصة لهذا الغرض كانت من نصيب علي جابر الجابري الرئيس الذي شغل منصب رئيس المجلس للعامين الماضيين، مشيرا إلى أنه حصل على أربعة أصوات، فيما حصل منافساه على صوتين لكل منهما، كما بين العتيبي أنه تم انتخاب حامد مطر السهلي نائبا للرئيس والذي شغل نفس المنصب في المجلس خلال الدورة الماضية واستمر نفس النائب السابق في منصبه بعد أن حصل على ستة أصوات من أمام أحد منافسيه من أعضاء المجلس.