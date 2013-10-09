محافظ ينبع يستعرض برامج المجتمع للندوة العالمية

فيصل الربياوي (ينبع)

اطلع محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم، بمكتبه بالمحافظة أمس، على تقرير البرامج الداخلية «أهداف ومسارات» الذي يحتوي على تعريف بالندوة وبرامجها القائمة والطموحات والتحديات، والذي قدمه له نائب مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بينبع عبدالعزيز بن محمد الحجام.كما اطلع المهندس السليم على ما تم تنفيذه من مشاريع وبرامج استفاد منها المجتمع تنمويا واجتماعيا وثقافيا وتربويا وتأهيليا في إطار تحقيق الندوة العالمية للشباب الإسلامي لأهدافها الاستراتيجية وفي خدمة جميع شرائح المجتمع.