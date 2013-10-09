نساء المدينة يبتهجن بقرار تمديد المناسبات

سماح ياسين (المدينة المنورة)

ابتهجت عدد من سيدات المدينة المنورة بقرار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة بتمديد فترة المناسبات داخل قصور الأفراح بالمدينة إلى قبيل آذان الفجر بنصف ساعة، حيث كانت المناسبات داخل قصور الأفراح تنتهي في وقت مبكر من بعد منتصف الليل. وأوضحت أمل أسعد أن القرار جاء في وقته، حيث أن زواج ابنتها كان بعد صدور القرار بأسبوع واستطاعت بذلك أن تقوم بعمل زفتين لأبنتها بدلا من زفة واحدة لأن الوقت في السابق كان محدود وضيق جدا، أما الآن وبعد القرار الجديد عادت قصور الأفراح لما كانت عليه في السابق.وتشاركها الرأي أم عبدالله الحربي معلمة متقاعدة والتي تقول: نشكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على قراره بتمديد مدة المناسبات داخل قصور الأفراح مما يوفر لأصحاب المناسبة متسع من الوقت يمكنهم فيه من استقبال الضيوف حتى وقت متأخر من الليل، كما يمكن المعازيم من التوفيق بين عزيمتين في وقت واحد، وذلك بتقسيم الوقت إلى قسمين قسم في أول الليل يذهب به إلى مناسبة ويخرج منها ليذهب إلى مناسبة أخرى وبذلك نستطيع أن نلبي دعوة الحبايب والأقارب ولا نقصر مع أحد.وتؤكد صفية الأحمدي صاحبة مشغل قائلة: كنا نقفل المشغل في وقت مبكر بسبب انتهاء المناسبات باكرا أما بعد القرار أصبحنا نستقبل زبونات أكثر لاتساع الوقت الذي يسمح للعميلات بالجلوس حتى قبيل موعد ذهابها إلى المناسبة، بينما كنا في السابق نستعجل في الانتهاء من الزبونات حتى يتمكن من الذهاب إلى المناسبة في وقت مبكر.وأكدت عبير الجهني أن قرار تمديد فترة المناسبة إلى قبل آذان الفجر بنصف ساعة قرار حكيم من رجل حكيم لأن أصحاب المناسبة كانوا يتكبدون خسائر كبيرة ويقومون بدفع أموالا طائلة في استئجار الاستراحة أو قصر الأفراح ولا يستفيدون منها سوى ساعات محدودة، أما الآن فالوضع اختلف حيث يمكن الاستفادة من مكان المناسبة أطول فترة ممكنة.