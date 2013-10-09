"أنصار بيت المقدس" تتبنى تفجير مديرية أمن جنوب سيناء

بيان الجماعة: العملية قام بها أحد الانتحاريين.. وجاءت للرد على أحداث "رابعة" و"النهضة" و"رمسيس"

كتب : محمد مقلد منذ 26 دقيقة

أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس"، فجر اليوم، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مديرية الأمن في جنوب سيناء.

وقالت الجماعة، في بيان لها، "أكثر من 60 عاماً عاشها الشعب المصرى تحت وطأة البطش وأجهزة القهر ومحاربة الله ورسوله والمؤمنين، أجهزة صنعها المحتل قبل خروجه من مصر ليستكمل مسيرته فى قمع هذا الشعب ونهب ثرواته وخيراته، ومحارة دينه وعقيدته أجهزة تحمى نظام قام فى مصر بنهج واحد وهدف ثابت، هو تنحية الشريعة الإسلامية ومحاربة الدين ونشر الكفر والإلحاد، وسحق هذا الشعب المسلم دون رحمة، وجعله شعب يتسول حريته وكرامته ولقمة عيشه، وعلى رأس هذه الأجهزة الذى حاربت الشعب جهاز الشرطة المجرمة"، حسب البيان.

وتابع البيان "هذا الجهاز الذى قام على محاربة دين الله بفرض التحاكم على غير شرع الله بقوة السلاح، وتحل الحرام وتحميه بقوة السلاح، وتحرم الحلال وتمنعه بقوة السلاح، تحارب أولياء الله والداعين إليه، وتضيق عليهم وتسجنهم، أما باقى الشعب المصرى فكان أداة للبطش والطغيان، وإهدار للكرامة وامتهان للأنفس، وأكل أموال الناس بالباطل، وانتهاك الأعراض وقتل وتعذيب وسحل، وقتل الأبرياء فى سجونهم المظلمة"

وأضاف البيان "ثم كانت الجريمة البشعة باستحلال دماء آلاف المسلمين العزل من النساء والأطفال والشيوخ فى رابعة والنهضة ورمسيس، وحرق المساجد واعتقال الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت، ولأن فى مصر الآن رجالا لايقبلون الذل ولا انتفض أخوانكم فى "أنصار بيت المقدس" لنصرة المستضعفين وحرباً على الظالمين المستكبرين المحاربين لدين الله، فكان استهداف رأس من رؤوسهم محمد إبراهيم وزير الداخلية من قبل، وتم تخطى الحواجز العقبات ولكن لكل أجل كتاب".

وقالت الجماعة فى البيان "لقد وفق الله إخوانكم فى "أنصار بيت المقدس" فى استهداف وكر من أوكار الظلم والاستعباد، وهو مبنى مديرية أمن جنوب سيناء بمدينة الطور، فكانت ضربة لرؤوس الشر الذين وصلوا لرتبهم هذه على دماء وكرامة المسلمين وحرب دينهم، فقام بالعملية أسد من أسود الاستشهاديين فى "أنصاربيت المقدس" الذى استطاع بعون الله تعالى تخطى بسيارته المفخخة 3 حواجز أمنية للتفتيش ثم نجح فى اختراق طاقم حراسة المبنى والدخول لبهو المديرية أسفل المديرية وفى المكان المناسب "كبر" وفجر السيارة ليزيق أهل الطغيان عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة"، حسب البيان.

وأكدت الجماعة فى البيان أنهم حاولوا "تجنب المسلمين المدنيين فى العملية" فتم اختيار المكان المناسب والطريقة المناسبة للعملية "وقد وفق الله فى ذلك".

وأنهت الجماعة البيان بقولها "إننا فى جماعة "أنصار بيت المقدس" لانسعى إلا لتحرير أمتنا من سيطرة الأنظمة الظالمة، وتحقيق العدل والكرامة والحرية ولا يكون ذلك إلا عن طريق توحيد العبودية لله تعالى وتطبيق شريعته، فها هى الديمقراطية غرق من غرق فى أوحالها، ولم يذق إلا الدمار والخراب، فلابد من تحرير بلادنا من العدو الداخلى العميل، وتكوين الشرطة المسلمين، التى ستحمى هذا الشعب المسلم وتصون كرامته وأمنه".



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بيان أنصار بيت المقدس