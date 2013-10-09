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شوادر لبيع لحوم أفريقية وبرازيلية بمراكز بنى سويف بمناسبة عيد الأضحى

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شوادر لبيع لحوم أفريقية وبرازيلية بمراكز بنى سويف بمناسبة عيد الأضحى شوادر لبيع لحوم أفريقية وبرازيلية بمراكز بنى سويف بمناسبة عيد الأضحى

أكد المهندس سامى عزيز مدير عام ببنى سويف، أنه تم التنسيق بين إدارة التعاون الاستهلاكى بالمديرية والشركة القابضة للسلع الغذائية بالمحافظة، على توفير اللحوم المبردة والمجمدة من الأصناف السودانية والأثيوبية والبرازيلية، لعرضها بشوادر تابعة للشركة القابضة تحت إشراف من مسئولى التموين، لافتاً إلى توفير تلك اللحوم والجزارين، والبيع والثلاجات بمعرفة الشركة.

وأشار مدير تموين بنى سويف إلى إقامة الشوادر بيع اللحوم بجوار مقرات الشركة القابضة بشارعى صلاح سالم والإبراهيمية بمدينة بنى سويف، بالإضافة إلى إخطار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمراكز المحافظة من الواسطى شمالاً إلى الفشن جنوباً، لإقامة تلك الشوادر بالتنسيق مع فروع الشركة المنتشرة بتلك المراكز.
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مصر 365

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