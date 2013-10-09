ضبط حمدى زهران النائب الإخوانى السابق فى حملة أمنية ببنى سويف

تمكنت قوات الأمن ببنى سويف خلال حملات أمنية بمراكز المحافظة اليوم الاربعاء، من القبض على الدكتور حمدى حسين زهران، عضو مجلس الشعب السابق عن مركز ومدينة بنى سويف والقيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة لاتهامه بالتحريض والمشاركة فى تخريب المنشآت العامة والشرطية يوم 14 أغسطس الماضى.

وكانت حملة أشرف عليها اللواء إبراهيم هديب مدير الأمن، وشارك فيها العميد زكريا أبو زينة مدير المباحث الجنائية ألقت القبض على النائب الإخوانى الذى يعمل أستاذاً بكلية العلوم بجامعة بنى سويف فى منزله بمدينة بنى سويف فجر اليوم.

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