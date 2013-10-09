البحث عن مستقل دراجة بخارية أطلق النار على كمين مرورى بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمدرية أمن سوهاج جهودها للقبض على مجهول أطلق النار على أحد الأكمنة بالطريق الصحراوى سوهاج البحر الأحمر ولاذ بالفرار.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بوقوع تبادل لإطلاق النار بين أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وبين أفراد الكمين المكلف بتأمين الطريق الصحراوى الشرقى.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق وتبين من خلال التحريات التى قام بها الرائد أحمد شوقى رئيس مباحث مركز أخميم أنه أثناء تواجد الملازم حسين مجاهد حسانين الضابط بإدارة المرور والقوة المرافقة بخدمته المعين بها حملة مرورية على الطريق الصحراوى سوهاج البحر الأحمر دائرة مركز أخميم، تلاحظ له قدوم أحد الأشخاص يستقل دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وفور مشاهدته للقوات قام بالاستدارة للخلف فى محاولة منه للهرب وقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، حيث قامت القوات بمطاردته حيث قام بالتخلى عن الدراجة البخارية التى كان يستقلها والهرب بالمنطقة الجبلية المجاورة للطريق، بتفتيش الدراجة البخارية عثر على سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية تحمل رقم 6952 NF 85 مثبته أسفل غطاء المقعد " تم التحفظ عليها وتم التحفظ على الدراجة البخارية، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحديد وضبط المتهم الهارب، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3296 إدارى مركز أخميم لسنة 2013، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.