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اليوم.. بيت العيلة بالإسماعيلية يكرم أبطال أكتوبر

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اليوم.. بيت العيلة بالإسماعيلية يكرم أبطال أكتوبر اليوم.. بيت العيلة بالإسماعيلية يكرم أبطال أكتوبر

عقد بيت العيلة بالإسماعيلية اجتماعا، أمس، حضره المهندس أحمد رشوان أمين بيت العيلة، وعادل عبد المنعم المستشار الإعلامى للبيت ورئيس اللجنة الإعلامية، ومجدى إسماعيل مدير نادى المنتزه بالمحافظة، استعدادا لاحتفالية تكريم أبطال أكتوبر التى ينظمها بيت العيلة بقاعة نادى المنتزه فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وتم خلال الاجتماع التنسيق للحفل الذى سيحضره اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد العنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، لتكريم أبطال أكتوبر من أبناء الإسماعيلية، كما تم وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الاحتفالية التى يتضمنها عدد من الفقرات الفنية لفرقة الصامدين وفقرة شعرية.

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