«الخمسين» تدرس «موافقة الجيش على تعيين وزير الدفاع» لفترتين رئاسيتين

«موسى» يشكل لجنة مصغرة لوضع ديباجة جديدة.. وحسم «محاكمة المدنيين عسكرياً» غداً

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف وأحمد ربيع ومحمد حمدى ومحمد مجدى منذ 52 دقيقة

علمت «الوطن» أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، شكّل لجنة مصغرة لوضع ديباجة الدستور ضمت محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة، والشاعر سيد حجاب وصلاح فضل ومحمود الربيعى. وقال «موسى»، فى كلمته أمام لجنة الحوار المجتمعى: إنه جرى التشاور مع وزارة الخارجية بشأن وضع خريطة مصر بالديباجة، وتوصلوا إلى أنه لا داعى لوضعها؛ لأن الدساتير لا توضع بها خرائط البلاد ولكن تنص على سيادة الدول.

وأجلت لجنة نظام الحكم مناقشة المادة «174»، الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكرياً، لاجتماع الغد، بعد أن فشلت فى اجتماعها مساء أمس الأول للتوصل لصياغات محددة. وقالت مصادر: إن المادة الخاصة بالقضاء العسكرى، التى شهدت خلافا بين أعضاء اللجنة، سيجرى حسمها فى اجتماع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، برئيس لجنة الخمسين، عقب إجازة عيد الأضحى.

كانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً مصغراً مساء أمس الأول، بحضور عمرو موسى ورؤساء لجان الصياغة والحقوق والحريات ونظام الحكم وممثلى القوات المسلحة، وناقشوا الاقتراحات البديلة لمادة تعيين وزير الدفاع. وقالت مصادر: إن المادة اعترض عليها عدد من الأعضاء وطالبوا بحذف شرط موافقة «الأعلى للقوات المسلحة»، وإن هناك حلاً وسطاً ناقشه الاجتماع يقتضى أن تظل المادة كما هى: «موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، لفترة انتقالية لمدتين رئاسيتين فقط.

وشهدت اللجنة مناقشات واسعة بشأن المواد الخاصة بفصل السلطة القضائية، خصوصاً بعد تمسك المستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية، بالنص الخاص بندب القضاة وسط مطالبات كثير من الأعضاء بإلغائه، إلا أن رئيس لجنة نظام الحكم قال له: «تصويت اللجنة جاء لمصلحة إلغاء الندب».

من جانبه، رحّب المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، بإلغاء الندب، الذى وصفه بـ«المفسدة والمثير للشكوك والمهدر للثقة فى السلطة القضائية»، فيما قال المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه مع إلغاء الندب، لكنه يعترض على الصياغة اللغوية للنص.