افتتاح «مستشفى زايد» بالدويقة بحضور وزير الدولة الإماراتى

بهاء الدين: الإمارات حريصة على دعم الحكومة .. ومدير «أبوظبى للتنمية»: 661 مليون درهم لتطوير الرعاية الاجتماعية فى مصر

كتب : محمد الأبنودى الأربعاء 09-10-2013 08:49

افتتح كل من الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، ووزير الدولة الإماراتى الدكتور سلطان أحمد الجابر، والمدير العام لصندوق أبوظبى للتنمية بالإنابة محمد سيف السويدى، مستشفى الشيخ زايد بالدويقة أمس، بحضور المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية.

وقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، إن الإمارات دولة شقيقة وغالية ولها دورها الإيجابى فى المنطقة وتدعم مصر بشكل كبير، مضيفاً أن التعاون مع الإمارات يأتى فى إطار حرصها الدائم على رعاية برامج وخطط الحكومة المصرية، خاصة أن هذا المستشفى يمثل قيمة كبيرة لخدمة سكان القاهرة الكبرى، لافتاً إلى أن الدعم المالى الموجه من الخارج يتم استغلاله لخدمة المواطن المصرى.

من جهتها، أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، أنه من المقرر افتتاح 75 مستشفى خلال العام الحالى، مشيرة إلى أن الوزارة طالبت بتخصيص ميزانية تكميلية قدرها 6% من ميزانيتها الفعلية، بجانب 300 مليون جنيه كمخصصات للإنشاءات والمعدات والصيانة.

وقال مدير عام صندوق أبوظبى للتنمية، محمد سيف السويدى، إن إجمالى المشروعات التى ساهم الصندوق فيها منذ بدء التعاون مع الحكومة المصرية بلغت 17 مشروعاً بتمويل 3 مليارات درهم، مشيراً إلى أن الإمارات تولى أهمية خاصة للعلاقات مع مصر لتحقيق أهدافها التنموية خلال تلك المرحلة، موضحاً أن الصندوق يرصد 661 مليون درهم لتطوير وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية بمصر.

فيما أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق، أنه سيتم إنشاء العديد من المشروعات المشتركة بين الإمارات ومصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحملت تطوير «منشية ناصر» بالكامل، حيث تم إنشاء 8 آلاف وحدة سكنية ومستشفى الشيخ زايد وبعض الطرق الداخلية، إضافة إلى مشروعات الصرف الصحى. وأكد أنه سيتم طرح عدد كبير من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة. يذكر أن مستشفى الشيخ زايد يستوعب 150 سريراً، ومجهز بأحدث المعدات الطبية المتطورة لخدمة أهالى المنطقة والمجتمع.