سقوط قذيفتين على المصرف المركزي بدمشق

سقطت قذيفتا هاون صباح الأربعاء على المصرف المركزي السوري وسط العاصمة السورية، حسبما ذكر أحد السكان لوكالة فرانس برس.

وذكر الشاهد ا”أن قذيفتي هاون سقطتا نحو الساعة 7،40(4،30 بتوقيت غرينتش) على المصرف المركزي السوري الذي يقع في ساحة السبع بحرات وسط دمشق”.

وأوضح الشاهد ان احدى القذيفتين أصابت السطح فيما سقطت الثانية في المرآب”.

ولم يتمكن الشاهد من تحديد حجم الأضرار.

وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية في أحياء بمحافظة دير الزور شمال شرقي سوريا، الأربعاء، في حين شهدت قرى عدة في ريف إدلب غارات للطيران الحربي.

وقالت “الهيئة العامة للثورة السورية” بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية” إن حي الرصافة شهد اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر والقوات الحكومية، في حين استهدفت المعارضة تجمعا للجنود النظاميين في حي الموظفين بالمدينة.

وفي إدلب، شهدت بلدات سراقب ومعرشمشة وتلمنس وقرى بالريف الشرقي قصفا بالبراميل المتفجرة وفقا لما ذكر ناشطون.

كما استمر القصف على منطقة سلمى بالمدفعية في ريف اللاذقية بالصواريخ وقذائف الدبابات حسب مصادر المعارضة.

وفي ريف دمشق، وقعت اشتباكات وصفتها مصادر المعارضة بالأعنف بين الجيش الحر والقوات النظامية في منقطة بيت سحم بالتزامن مع قصف استهدف البلدة.

وفي وسط البلاد، استهدفت القوات الحكومية حي القصور في حمص والحولة في ريف المدينة براجمات الصواريخ والمدفعية.

بينما استهدفت المعارضة معاقل القوات الحكومية قرب مطار حلب الدولي بقذائف الهاون.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن الجيش السوري “وجه ضربات قاصمة للإرهابيين وتجمعاتهم في حلب وإدلب ودير الزور، وقضى على العديد من الإرهابيين.”