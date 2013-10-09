القبض على قياديين بـ«إخوان بني سويف» لاتهامهما بالتحريض على العنف

ألقت قوات الجيش، والشرطة في بني سويف، الأربعاء، القبض على الدكتور حمدي زهران، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والنائب البرلماني السابق، لاتهامه بالتورط والتحريض في أعمال العنف التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في «رابعة العدوية، والنهضة» 14 أغسطس الماضي.

كانت قوة من الجيش والشرطة بقيادة العقيد أركان حرب أسامة حسن، مسؤول قوات تأمين بني سويف، والعميد زكريا أبوزينة، رئيس البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، ألقت القبض على الدكتور حمدي زهران، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، كما ألقت القبض على حسن عويس، القيادي بجماعة الإخوان بمركز بني سويف، والمتهم فى أحداث العنف في 14 أغسطس الماضي، والتحريض على العنف في ميدان «المديرية» ببني سويف، قبل فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في «رابعة العدوية».