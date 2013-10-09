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مسئول أمني بريطاني: الشعب البريطاني هدف مناسب للمتشددين الإسلاميين لتنفيذ عملياتهم

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مسئول أمني بريطاني: الشعب البريطاني هدف مناسب للمتشددين الإسلاميين لتنفيذ عملياتهم مسئول أمني بريطاني: الشعب البريطاني هدف مناسب للمتشددين الإسلاميين لتنفيذ عملياتهم

قال مدير جهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5) اندرو باركير ” إن الآف من المتشددين الإسلاميين في بريطانيا يرون الشعب البريطاني كهدف مناسب لتنفيذ عملياتهم” ، وأضاف ” إن القاعدة وحلفاءها في جنوب آسيا وشبه الجزيرة العربية يشكلون تهديدا مباشرا لأمن بريطانيا.

جاء ذلك في أول خطاب لباركير منذ توليه منصبه في إبريل الماضي حيث تناول فيه آخر المستجدات الأمنية في موضوع الأمن في بريطانيا.

وقال باركير في كلمته التى ألقاها في المعهد الملكي للخدمات المتحدة “روسي” المختص في قضايا الأمن والدفاع في لندن، إنه بالرغم من الاستثمارات الضخمة التي رصدت في السنوات الأخيرة، إلا أن الحقيقة تكمن فى أننا ركزنا على قضايا منفردة ومحدودة في وقت واحد.

وأشار إلى أن الخطر الأكبر يكمن في تلك العناصر المنتمية إلى القاعدة الذين نجحوا في تهريب متفجرات على متن الطائرات رغم جميع الاحتياطات الأمنية المتبعة في السنوات الأربع الأخيرة.

أ ش أ

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