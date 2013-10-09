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صيدلي بجامعة أسيوط يتوصل لإنهاء دراسة جديدة في “النانو تكنولوجي”

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صيدلي بجامعة أسيوط يتوصل لإنهاء دراسة جديدة في “النانو تكنولوجي” صيدلي بجامعة أسيوط يتوصل لإنهاء دراسة جديدة في “النانو تكنولوجي”

جامعة أسيوط

قام الدكتور “غريب محمد عبد العال” مدرس بقسم الصيدلة جامعة أسيوط، بإنهاء فترة تدريبة في مجال النانو تكنولوجى وتطبيقاته الصيدلانية.

كما قام هناك بإجراء بعض الأبحاث لتحضير أنظمة نانومترية حديثة تعمل على إيصال الدواء بشكل فعال إلى الأجزاء المريضة فقط من جسم الإنسان، في واحدة من افضل الجامعات علي مستوي العالم الا وهي جامعة “مكجيل” الكندية.

و قد أوضح الدكتور “غريب” أن النانو تكنولوجى و تطبيقاته يعد من أهم فروع المعرفة الحديثة، والتى تمثل أملاً حقيقياً فى علاج المرضى الذين يعانون من السرطان، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى، والتى تصيب المخ مثل الجلطة والزهايمر، حيث يؤدى استخدامها إلى زيادة فاعلية الدواء، وذلك لتركيزها فى المناطق المصابة فقط بالجسم مما يؤدى إلى تفادى حدوث أعراض جانبية خطيرة، وكذلك تجنب معاناة المريض مع وسائل العلاج الكيماوي.

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