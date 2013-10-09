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مطالبات بالإسراع في فتح معابر الحدود بين الخرطوم وجوبا

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مطالبات بالإسراع في فتح معابر الحدود بين الخرطوم وجوبا مطالبات بالإسراع في فتح معابر الحدود بين الخرطوم وجوبا

طالب الاجتماع الخاص بمتابعة سير تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين السودان ودولة جنوب السودان فيما يتعلق بالمعابر، بضرورة الإسراع في فتح المعابر الحدودية بين البلدين، لمزيد من الانفتاح والتعاون مع جمهورية جنوب السودان في مجال التجارة والعديد من المجالات الأخرى ذات الصلة.

وشدد الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان،-وفقا لصحيفة”الخرطوم” الصادرة اليوم الأربعاء على أهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية للإسراع في فتح المعابر.

شارك في الاجتماع، ممثلو كل من وزارات الدفاع، والداخلية والنقل والطرق والجسور، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والإدارة العامة للجمارك، وسلطة الطيران المدني، وبنك السودان المركزي، بالإضافة للأمين العام لإتحاد أصحاب العمل .

أ ش أ

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