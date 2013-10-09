اليوم .. ثالث جلسات محاكمة إبراهيم عيسى بتهمة ازدراء الأديان

تستكمل محكمة جنح الدقي اليوم الأربعاء، نظر ثالث جلسات محاكمة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة “التحرير”، في البلاغ المقدم من مجموعة محامين، يطلقون علي أنفسهم “جبهة الدفاع عن الإسلام”، يتهمونه فيه بإزدراء الأديان، عبر برنامج “هنا القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”.

ونسب مقيمو البلاغ لإبراهيم عيسى، اتهامات ازدراء الدين الإسلامي والاستهزاء بآيات القرآن الكريم، بتاريخ 29 نوفمبر 2012 ، حيث تحدث عيسى في البرنامج عن الرئيس محمد مرسي، ثم تلا آيات من القرآن الكريم من سورة الحاقة، وهي “هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ”، و”هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ”، ساخرًا ومستهزئًا بحركات جسده وبكلامه، مرددًا: “سلطانية سلطانية.. ده سلطانية محمد مرسي”.

ونفى إبراهيم عيسى تمامًا خلال التحقيقات الاتهام المنسوب إليه، مؤكداً أنه لم يقم مطلقاً بازدراء الدين الإسلامي، وأن حديثه موضوع البلاغ المقدم ضده، كان في إطار انتقاد سياسات رئيس الجمهورية، وليس فى سياق الآية القرآنية الكريمة.