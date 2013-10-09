تقرير: ألكاتيل لوسنت تعتزم الاستغناء عن عشرة آلاف من قوتها العاملة

ذكر تقرير إعلامى مساء الاثنين، أن شركة ألكاتيل لوسنت للاتصالات، تعتزم الاستغناء عن 15 ألفاً من موظفيها، معظمهم فى الخارج، وتعيين خمسة آلاف آخرين، فى إطار إجراءات رامية لخفض التكاليف.

ونقلت صحيفة "ليزيكو"، الفرنسية اليومية على موقعها الإلكترونى عن مصادر لم تسمها، القول إنه من المقرر عقد اجتماع للجنة الإدارة الأوروبية بالشركة الفرنسية الأمريكية يوم الثلاثاء.

وتنتج شركة الاتصالات العملاقة المعدات والبرمجيات والبنية التحتية اللازمة لاتصالات الهواتف الثابتة والمحمولة والإنترنت، ولكنها تواجه صعوبة فى تحقيق ربح منذ اندماج ألكاتيل الفرنسية مع لوسنت الأمريكية فى عام 2006، مسجلة خسارة صافية بلغت 1.37 مليار يورو (87.1 مليار دولار) فى عام 2012.

وبلغ عدد موظفى الشركة 72 ألفاً على مستوى العالم حتى شهر ديسمبر الماضى، بانخفاض من 78 ألفا قبل عامين.

وذكر التقرير، أن الجولة التالية من خفض العمالة ستسفر عن تسريح 4100 عامل فى مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، من بينهم 900 فى فرنسا، إلى جانب 3800 فى منطقة آسيا والمحيط الهادى و2100 فى الأمريكتين.