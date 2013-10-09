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إسرائيل: لسنا بحاجة لاعتراف الفلسطينيون بدولة قومية للشعب اليهودي

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إسرائيل: لسنا بحاجة لاعتراف الفلسطينيون بدولة قومية للشعب اليهودي إسرائيل: لسنا بحاجة لاعتراف الفلسطينيون بدولة قومية للشعب اليهودي

وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد

أكد وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد “أن إسرائيل ليست بحاجة لأن يعترف بها الفلسطينيون كدولة قومية للشعب اليهودي”.
> وأضاف الوزير – فى تصريح نقله راديو “صوت إسرائيل” اليوم “الأربعاء” – ” إنه لا يوافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا الشأن” موضحاً أن والده لم يصل إلى حيفا من الفيتو اليهودي في بودابست لكي يحصل على اعتراف من أبو مازن.
> وتابع لبيد قائلاً ” إن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين باءت بالفشل حتى الآن لأن هناك أهدافاً مختلفة للجانبين.

ففي حين يريد الفلسطينيون تحقيق السلام والعدل يريد الإسرائيليون تحقيق السلام والأمن”.
> وشدد الوزير الإسرائيلي على أن الحل الأمثل لهذه القضية هو حل الدولتين للشعبين.
> أ ش أ

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