إسرائيل: لسنا بحاجة لاعتراف الفلسطينيون بدولة قومية للشعب اليهودي

أكد وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد “أن إسرائيل ليست بحاجة لأن يعترف بها الفلسطينيون كدولة قومية للشعب اليهودي”.

> وأضاف الوزير – فى تصريح نقله راديو “صوت إسرائيل” اليوم “الأربعاء” – ” إنه لا يوافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا الشأن” موضحاً أن والده لم يصل إلى حيفا من الفيتو اليهودي في بودابست لكي يحصل على اعتراف من أبو مازن.

> وتابع لبيد قائلاً ” إن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين باءت بالفشل حتى الآن لأن هناك أهدافاً مختلفة للجانبين.

ففي حين يريد الفلسطينيون تحقيق السلام والعدل يريد الإسرائيليون تحقيق السلام والأمن”.

> وشدد الوزير الإسرائيلي على أن الحل الأمثل لهذه القضية هو حل الدولتين للشعبين.

> أ ش أ