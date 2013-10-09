مدحت العدل يدعو المصريين لشراء الكتب والتبرع بها للفقراء لرفع الوعى

دعا الدكتور مدحت العدل المنتج السينمائى المصريين إلى شراء الكتب من مكتبة الأسرة، والتبرع بها لأهل الريف والمناطق الفقيرة دعما للثقافة والتنوير وزيادة الوعى.

وطالب العدل خلال لقاء تليفزيونى لبرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر شاشة "c b c " الفضائية، الدولة بتسهيل عمليات التصوير والإجراءات اللازمة لإنتاج الأفلام، مشيرا إلى أن هناك عددا من الدول العربية تستغل الفن للتغيير فى حياة الشعوب ومن ضمنها المغرب والإمارات.

وأكد العدل أن السينما الأمريكية نجحت فى تغيير طبائع الشعوب بالسينما، بجانب تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من وراء الفن.