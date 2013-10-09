"كما تدين تدان" تعاود نشاطها فى مواجهة التحرش فى عيد الأضحى بالفسطاط

عاودت حملة "كما تدين تدان.. لا للتحرش الجماعى" نشاطها فى مواجهة التحرش فى الأعياد، وذلك بعد توقفها عن نشاطها فى عيد الفطر الماضى، تحسبا للأحداث التى كانت تمر بها مصر، خشية من حدوث أى حالات عنف.

وقال محمد سعيد أحد منسقى كما تدين تدان، عن قرار الحملة بعودة نشاطها فى حديقة الفسطاط بالأخص أول وثانى أيام العيد، وذلك لاعتبارها بؤرة للتحرش الفردى والجماعى، وذلك بتواجد منسقى الحملة الذى يبلغ عددهم 30 بالإضافة إلى المتطوعين المدربين فى تشكيلات منظمة بالحديقة، بالتنسيق مع الشرطة والجهات الأمنية المعنية.

وأشار سعيد لـ"اليوم السابع" إلى مواصلة الحملة بقيام الدور التوعوى لتوفير بيئة آمنة سعيدة تناسب أجواء العيد الاحتفالية، ومحاولة للتكاتف ورأب الصدع المجتمعى ونبذ الخلاف، حيث نعمل ضد قضية تؤثر علينا.

أضاف أحد منسقى كما تدين تدان، عن استغراق نشاط الحملة فى أول وثانى أيام العيد من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 6 مساء، لافتا لتجمع المتطوعين والأعضاء الذين يرتدوا زى موحد، تيشرتات بيضاء أمام البوابة الرئيسية للحديقة.