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محافظ الجيزة:ساكنو العشوائيات يحصلون على شقق لبيعها ويعودون لمناطقهم

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محافظ الجيزة:ساكنو العشوائيات يحصلون على شقق لبيعها ويعودون لمناطقهم محافظ الجيزة:ساكنو العشوائيات يحصلون على شقق لبيعها ويعودون لمناطقهم

قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إنه سيتم افتتاح محور أحمد عرابى، أكبر محور مرورى فى الجيزة، وتكلفته 350 مليون جنيه، اليوم الأربعاء، وأن لدينا خطة لإنشاء 11مدرسة بالجيزة بمنحة إماراتية ونسعى لتجهيز 3 آلاف وحدة سكنية.

وأضاف "عبد الرحمن"، أثناء حديثه لبرنامج السادة المحترمون مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن نصيبنا من منحة الإمارات لتطوير العشوائيات 141 مليون جنيه، وأننا نواجه صعوبات فى إقناع ساكنى العشوائيات بالانتقال لمدن حديثة، لافتاً النظر إلى أن تجارب نقل المواطنين من العشوائيات ليست ناجحة، لأن ساكنى العشوائيات يحصلون على الشقق بالمدن الجديدة لبيعها والعودة لمناطقهم مرة أخرى.

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