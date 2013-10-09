ننشر أهم الأخبار المتوقعة الأربعاء

* القاهرة: يعقد نادى القضاة بمجلس الدولة اجتماعًا طارئًا، وذلك للاحتجاج على ما قررته لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين بإعداد الدستور فى اجتماعها اليوم، من إنشاء ما أسمته "القضاء التأديبى" وإسناد ولاية الفصل فيه للنيابة الإدارية، ونزع اختصاص مجلس الدولة الخاص بالإعداد والمراجعة للعقود الإدارية وإسناده لهيئة قضايا الدولة.

* القاهرة: ينظم وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى فى مصر المنتدى الثانى للابتكار تحت عنوان "البحوث والابتكار كمحركات للتنمية الاقتصادية- تمهيد الطريق إلى الازدهار".

* القاهرة: تفتتح الحكومة مزادًا علنيًا لطرح أراض للمصريين فى الخارج بمساحة تصل إلى 200 فدان.

* القاهرة: تستأنف وزارة الآثار حملة نظافة المواقع الأثرية.

* القاهرة: يعلن تيار الاستقلال "الذى يضم 32 حزبًا" وعددًا من القوى الثورية تدشين حملة لتشكيل "المجلس الوطنى للمرأة لمواجهة الإرهاب"، وذلك بمقر جمعية الشبان المسلمين بوسط القاهرة.

* القاهرة: تعلن مؤسسة "آنا ليند" المصرية عن برنامجها وأنشطتها فى مصر لهذا العام وحتى نهاية العام المقبل ٢٠١٤.

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