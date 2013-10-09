"المركزى للتعمير": انتهاء المرحلة الثانية من "البيت النوبى" 2015

كشف اللواء محمد ناصر حسين رئيس الجهاز المركزى للتعمير عن انتهاء المرحلة الثانية من مشروع البيت النوبى منتصف 2015 بتكلفة 22 مليون جنيه، بواقع 1500 وحدة سكنية يتم تخصيصها للمضارين من بناء السد العالى من النوبيين الذين تم تهجيرهم لبناءه، موضحا أن المرحة الأولى تضمنت 1500 وحدة تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل.

وأضاف حسين، أن هذا المشروع يعتمد بالكامل على التدفق المالى من وزارة الإسكان للانتهاء منه فى الموعد المحدد، وخاصة مع الظروف الاقتصادية العصيبة التى تمر بها البلاد حاليا، موضحا أنه تم البدء فى هذا المشروع مطلع العام المالى الجارى.

وفى سياق متصل، أضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم المشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يهدف لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وذلك ببناء 50 ألف وحدة سكنية بمساحة 75 مترا بمحافظة كفر الشيخ ضمن المشروع على أن تتولى الإدارة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذهم.

وأشار إلى أنه تم تخفيض هذه الوحدات من 100 ألف وحدة إلى عددها الحالى، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتى فى إطار العلاقات القوية التى تجمع مصر والإمارات على مدار عقود.