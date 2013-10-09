وزير الداخلية: منفذو عملية اغتيالى «مصريون وحمساويون».. وإعلان أسمائهم خلال أيام

كتب : الوليد إسماعيل منذ 15 دقيقة

قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن أجهزة الأمن حدّدت المتهمين بمحاولة اغتياله فى 5 سبتمبر الماضى، موضحاً أنه سيتم الكشف عن هويتهم خلال أيام. وأضاف الوزير فى تصريحات تليفزيونية للإعلامى معتز الدمرداش فى برنامجه «مصر الجديدة»، أن المتهمين بينهم مصريون وشركاء لهم من «الجانب الآخر»، قاصداً حركة حماس. وقالت مصادر قضائية: إن نيابة أمن الدولة تسلمت تحريات الأمن الوطنى ووزارة الداخلية حول هوية المتهمين فى حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، فى شهر سبتمبر الماضى.

وأوضحت المصادر أن التحريات كشفت عن أن محاولة الاغتيال نفّذها انتحارى كان موجوداً فى السيارة التى استُخدمت فى الحادث، كما أشارت إلى 3 متهمين آخرين شاركوه فى التخطيط وتنفيذ العملية، ينتمون إلى جماعات تكفيرية وجهادية، وأن أجهزة الأمن تكثّف جهودها للقبض عليهم خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشارت إلى أن تقارير تحليل الحامض النووى «DNA» للأشلاء التى عُثر عليها فى السيارة المستخدمة فى التفجير أثبتت أنها لمنفذ العملية الذى لقى مصرعه.

وأفادت التحقيقات والتحريات أن المتهم الرئيسى الذى لقى مصرعه قاد السيارة إلى مكان الحادث فى شارع يوسف عباس بمنطقة مدينة نصر، وفجّرها لحظة مرور موكب الوزير، مما أدى إلى انفجارها بشكل كامل وتناثر أشلاء الانتحارى.