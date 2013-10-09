أخبار عاجلة

فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

مصدر بالطب الشرعى: «58» قتيلاً حصيلة الاشتباكات فى رمسيس والدقى

Google+ Print
مصدر بالطب الشرعى: «58» قتيلاً حصيلة الاشتباكات فى رمسيس والدقى مصدر بالطب الشرعى: «58» قتيلاً حصيلة الاشتباكات فى رمسيس والدقى
شقيق أحد الضحايا: أخويا «مكنش بيركعها» والإخوان غسلوا له مخه

كتب : خالد فهمى منذ 13 دقيقة

قال مصدر بمصلحة الطب الشرعى لـ «الوطن» إن عدد الضحايا الذين استقبلتهم مشرحة زينهم حتى صباح أمس نتيجة اشتباكات الأهالى والإخوان وصل إلى 58 جثة ومعظمهم قتلوا نتيجة طلقات نارية وخرطوش فى الرأس والرقبة والبطن والظهر، وعدد قليل من الضحايا قتلوا نتيجة الإصابة بطلقات نارية وخرطوش فى الوجه، وأضاف أن العمل داخل المشرحة مستمر على مدار الساعة من وقت استلام أول جثة فى الساعة العاشرة مساء يوم الأحد، لأنه بمجرد الانتهاء من تشريح الجثث الموجودة بالمشرحة تصل جثث أخرى من المصابين الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل مستشفيات القاهرة والجيزة التى نقلوا إليها فور إصابتهم.

وأوضح المصدر أنه فى يوم الاثنين تم الانتهاء من تشريح 41 جثة، وهى جميعها جثث معلومة وتم تشريحها وتسليمها لأسرهم، وتم استلام جثتين مجهولتين ولكن تم التعرف عليهما من أسرتيهما، وتم عمل محضر تعارف وتم تشريحهما وتسليمهما لأسرتيهما.

وأضاف المصدر أن التقرير المبدئى لسبب الوفاة هو الإصابة بطلقات نارية وخرطوش فى أماكن مختلفة من الجسم.

وفى السياق نفسه، شهدت مشرحة زينهم أمس تجدد الاشتباكات بين الأهالى نتيجة تبادل الاتهامات بعضهم لبعض، حيث فقد عادل حسن 33 سنة شقيق أحد الضحايا أعصابه، وقام بسب مجموعة من الإخوان واعتدى عليهم بالألفاظ الخارجة ووجه لهم اتهامات وحمّلهم واقعة مقتل شقيقه.

وأكد أن شقيقه لم يعرف طريق المسجد و«مكنش بيركعها» وإنما بعض الإخوان بالمنطقة قاموا بإجراء عملية غسيل مخ له، وعرف طريق النزول للمسيرات. وأضاف أن شقيقه كان هدفه هو أن يجد وظيفة توفر له الحياة الكريمة، وقال إننى حاولت إقناعه أكثر من مرة وقُلت له إن هؤلاء الإخوان كانوا فى الحكم لمدة عام كامل، ماذا فعلوا معك فى هذا العام.. لم يوفروا لك وظيفة ولم يعطوك «فلوس» ولم ترَ منهم أى شىء، وأكمل أن شقيقه لم يقتنع وعلل بعدم أخذ الإخوان للفرصة كاملة، مما جعل أهالى منطقة زينهم الموجودين أمام المشرحة يتعاطفون معه ويطلبون من المنتمين للإخوان التزام الصمت وعدم الدخول فى جدل مع أحد حتى يتسلموا جثث ذويهم ويرحلوا عن المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان