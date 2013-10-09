حبس 334 إخوانياً وحجز 8 للتحريات فى أحداث «رمسيس والتحرير»

التحقيقات: المتهمون أغرقوا مركبين فى النيل وأحرقوا مدرعتين وأصابوا 3 ضباط بالخرطوش

كتب : محمد سيف تصوير : معتز زكى منذ 12 دقيقة

قررت نيابات القاهرة حبس 334 من عناصر تنظيم الإخوان وحجز 8 آخرين لحين ورود تحريات المباحث وتسليم حدث لأسرته، وتبين من التحقيقات أنهم هاجموا الشرطة بالخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع فى ميدان رمسيس وشارعى قصر العينى وكورنيش النيل بالمنيل وفى محيط رابعة العدوية، وتمكن عناصر الإخوان من حرق مدرعتين تابعتين لقوات الأمن المركزى فى المنيل وأطلقوا الرصاص على المقدم المصطفى إبراهيم، رئيس مباحث بولاق أبوالعلا، وأصيب بطلقات خرطوش فى بطنه ونُقل إلى مستشفى الشرطة لإسعافه، كما أصيب النقيب ياسر إبراهيم، الضابط فى مرور القاهرة، بعدما انهال عليه مجموعات من الإخوان وأنزلوه من سيارته واعتدوا عليه أثناء سيره فى الأميرية.

وأفادت تحقيقات النيابة، التى أشرف عليها المستشار وائل حسين، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، بأن عناصر الإخوان أحرقوا 3 أكشاك تابعة للمرور فى ميدان رمسيس وأغرقوا مركبين فى النيل بعد الاعتداء على مجموعة من الأشخاص كانوا يهتفون ضد «مرسى»، واستمروا فى رشق قوات الشرطة والأهالى بالحجارة، وأسفرت المواجهات بين الجانبين عن مقتل 31 من عناصر الإخوان والأهالى فى مناطق متفرقة بالقاهرة. وانتقل أعضاء نيابات شمال وجنوب ووسط القاهرة إلى أقسام الشرطة للتحقيق مع المتهمين فى أقسام الشرطة لدواع أمنية، ووجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع فى القتل والتجمهر ومقاومة السلطات والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة وحرق سيارات شرطة وأكشاك المرور فى «رمسيس». وأفادت التحريات، التى أشرف عليها اللواء جمال عبدالعال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بأن القوات دفعت بعدد كبير من قوات الأمن والمدرعات فى الأماكن التى شهدت اشتباكات بميدان رع التحرير وكورنيش النيل ومنطقة شبرا مصر، للسيطرة على الموقف بعد أن هاجم عناصر تنظيم الإخوان المواطنين والشرطة بالأسلحة النارية، ما أدى لإحداث حالة من الفوضى بتلك المناطق، كما عززت قوات الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة من وجودها بميدان التحرير ومنعت عناصر التنظيم من الوصول إلى الميدان ونجحت فى إفشال مخططهم لاقتحام الميدان وإفساد فرحة المصريين باحتفالات نصر أكتوبر من خلال البوابات الإلكترونية التى تم نصبها على جميع مداخل الميدان والكلاب البوليسية التى انتشرت فى شارع قصر العينى وكوبرى قصر النيل للكشف عن مفرقعات أو مواد متفجرة مع أى عناصر دخيلة على الميدان.

كما تمركزت قوات الجيش والشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية ومجالس الوزراء والشعب والشورى، وبدأت فى تشديد الإجراءات الأمنية وتفتيش الأشخاص القادمين لميدان التحرير. وأشارت التحريات، التى أشرف عليها اللواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، أن القوات تمكنت من القبض على 4 من عناصر الإخوان كانوا يحملون صورا للفريق أول عبدالفتاح السيسى أثناء محاولتهم الاندساس بين المواطنين المتجمعين بميدان التحرير.