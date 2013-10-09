التنظيم الدولى يواصل تحريضه ضد مصر.. وينتج أغنية باكستانية تصف رؤساء مصر بـ«الفراعين»

كتب : صلاح الدين حسن وسعيد حجازى منذ 11 دقيقة

واصل التنظيم الدولى للإخوان تحريضه ضد مصر، وبثت قناة «راه تى فى»، الإسلامية الباكستانية التابعة للتنظيم، أغنية تتضمن إساءة إلى الرؤساء السابقين، جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، ووصفهم بـ«الفراعين» الذين يخدمون الباطل، بينما تصف تنظيم الإخوان بمصر بأنهم أبناء الإسلام وعشاق الرسول، صلى الله عليه وسلم، وجنود الإمام حسن البنا. وتتضمن الأغنية مشاهد للرئيس المعزول محمد مرسى وهو يقول: «لبيك يا سوريا» و«ننتج دواءنا، ننتج سلاحنا، ننتج غذاءنا»، ثم تُعرض بعض الصور لعدد من قتلى أحداث فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«نهضة مصر». وتقول كلمات الأغنية التى يرددها بعربية مختلطة بقليل من الباكستانية المنشد الباكستانى سيد نعمان شاه بخارى: «لو خاف إبراهيم من نار نمرود.. لكان أسوأ ناحت للأصنام.

ومن ناحية متبعو فرعون.. من جمال عبدالناصر إلى السادات.. ومن السادات إلى حسنى مبارك.. والآن السيسى.. كلهم يتسابقون ويبذلون جهودهم لخدمة الباطل.. وفى ناحية أخرى أبناء الإسلام.. عشاق الرسول، صلى الله عليه وسلم.. جنود الإمام حسن البنا.. بجريمة دعوة الأمة إلى الله تعالى.. يتناولون الرصاص على صدورهم.. الإخوان المسلمون.. الله أكبر.. يا أبناء مصر تحية عليكم.. فى حراسة الخريف أنتم حدائق الربيع.. يا أيها الإخوان.. ترتفع كلمات الحق فى أزقة القاهرة.. فمن دماء الشهداء صار النيل كالحديقة».

من جانبه، قال أحمد بان، الكاتب والباحث بمركز النيل للدراسات السياسية: إن التنظيم الدولى له مشروع يسعى له، وهو الخلافة الإسلامية وإعادة الكيان الدولى، وتجربتهم فى أى قُطر حلقة ضمن مشروع كبير، ويحاول أن يظهر صراعه مع الدولة المصرية بأنه بين الوسطية التى يمثلها و«الفرعنة» لدى الجيش المصرى. وأضاف لـ«الوطن»: التنظيم الدولى للإخوان يعمل على تعبئة الرأى العام العالمى ضد الجيش المصرى للدخول فى معارك عدة؛ فهناك تعليمات بالتحرش بأجهزة الدولة لإسقاط ضحايا جدد يعززون الصورة الذهنية التى يعلمون على تصنيعها وتصديرها للرأى العام العالمى باعتبارهم يدافعون عن الديمقراطية، ضد الديكتاتورية العسكرية؛ فإعلام الإخوان يسعى لاستنساخ نظام ثورى جديد يعيدهم للساحة، خصوصاً بعد تراجع التأييد الغربى والشعبى لهم.