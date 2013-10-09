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الثوم والليمون يساعد على التخلص من "بقع الأظافر"

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الثوم والليمون يساعد على التخلص من "بقع الأظافر" الثوم والليمون يساعد على التخلص من "بقع الأظافر"

تلجأ الكثير من الفتيات إلى التخلص من بقع الأظافر المزعجة ولونها الغامق المحرج عن طريق إخفائها بطلاء الأظافر المختلفة، ولكن ما لا تعلمه الكثير من الفتيات أن هذا الحل يساعد على تفاقم المشكلة وزيادة البقع وثباتها وإصفرار لون الأظافر بالتدريج.

"عالجيها بدلا من إخفاءها"، نصيحة تقدمها الدكتورة ابتسام محمد استشارية الأمراض الجلدية للفتاة التى تعانى من البقع المحرجة على أظافرها وتشوه شكلها وتجعلها أكثر اصفرارا، مشيرة إلى أن التخلص من اصفرار الأظافر والبقع البيضاء والبنية التى تظهر عليها يستلزم التوقف عن وضع طلاء الأظافر، وكذلك المقوى لها لفترة لا تقل عن الأسبوعين مع عدم تقليمها طوال هذه الفترة، إضافة إلى استخدام المواد الطبيعية للتخلص من تغير لون الأظافر وكذلك البقع.

يُعَد الليمون والثوم والخميرة من أفضل المواد الطبيعية التى يمكنها علاج أى مشكلة تصيب الأظافر، فمنقوع الليمون مضاف إليه بعض الخميرة ووضعه على الأظافر يوميًّا لمدة 30 دقيقة يساعد على التخلص من البقع الداكنة واصفرار الظفر ويعطيه درجة أفتح بمرور الوقت، ويضفى لمعانًا ظاهرًا خارجيًّا عليه بمجرد غسله بمياه دافئة.

أما الثوم بشكل خاص ففائدته كبيرة للأظافر حيث يعمل تقويتها وزيادة صلابتها، وثبت أنه يساعد على تبييض الأظافر بشكل سريع والتخلص من الآثار الجانبية الخطيرة لطلاء الأظافر، ويعطيها مظهرا لامعا جذابا ويساعد على عدم تضررها من التقليم المنتظم لها.

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مصر 365