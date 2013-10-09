تناول ملعقة من زيت الزيتون يوميا يقلل من خطر سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات انتشارا فى العالم، ويعتبر السبب الثانى عالميا فى عدد الوفيات عند الرجال، كما قال الدكتور إيهاب حسين أخصائى جراحة المسالك البولية إن مرض سرطان البروستاتا من أكثر الأنواع انتشارا بين الرجال، وتزداد احتمالية الإصابة به مع التقدم فى العمر، مضيفا أن سرطان البروستاتا لا يكون له أى أعراض ظاهرة، لذا لا يتم اكتشافه فى بدايته، ولكن بعد أن ينتشر الورم على البروستاتا من الخارج.

ومن أهم أعراضه صعوبة فى التبول، وتورم فى الساق، أما إذا كان السرطان فى مراحل متقدمة فيمكن للمريض أن يشعر بالآلام بالعظام، وضغط على العمود الفقرى.

وثمة أكثر من طريقة لعلاج الإصابة بسرطان البروستاتا، منها التدخل الجراحى، أو استخدام المنظار لاستئصال الورم، إذا كانت الإصابة بسيطة، أما إذا كان الورم منتشرا فيتم استئصال غدة البروستاتا بالكامل، وهى لا تؤثر على القوة الجنسية للرجل ولكنها تصيبه بالعقم.

وعلى الرغم من عدم وجود طريقة محددة للوقاية من الإصابة بهذا المرض، إلا أنه يمكن الحد من خطر الإصابة من خلال ممارسة الرياضة يوميا، والحفاظ على نظام غذائى متوازن.

وأشار إلى دراسة حديث أثبتت أن الرجال الذين يتناولون الدهون غير المشبعة (النباتية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز والمكسرات يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 29%، وإذا أصيبوا بالمرض فإن نسبة استجابتهم للعلاج تكون أكبر، مقارنة بغيرهم ممن يتناولون أطعمة دسمة أو دهون مشبعة.

كما أن إضافة ملعقة صغيرة من الزيت على الأكل يوميا قد يقلل احتمال الوفاة بسبب سرطان البروستاتا بنسبة 29%، ويقلل احتمال الوفاة بسبب أى مرض آخر بنسبة 13%.