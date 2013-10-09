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انعقاد المؤتمر العالمى لجراحات الطوارئ فى منتصف يناير القادم

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انعقاد المؤتمر العالمى لجراحات الطوارئ فى منتصف يناير القادم انعقاد المؤتمر العالمى لجراحات الطوارئ فى منتصف يناير القادم

يعقد فى منتصف يناير القادم بكلية طب جامعة المنصورة المؤتمر العالمى لجراحات الطوارئ والإصابات، وسوف يشارك بالمؤتمر أكثر من 250 طبيباً، بالإضافة إلى أطباء من أمريكا وسويسرا والكويت والسعودية. وسيناقش المؤتمر 30 ورقة بحثية جديدة حول جراحة الطوارئ والإصابات وكيفية التعامل معها وفق التطورات الطبية العالمية الحديثة.

وأكد دكتور إبراهيم داود أستاذ الجراحة ورئيس وحدة جراحة الطوارئ بكلية لطب بجامعة المنصورة أن المؤتمر سيدور حول جراحة الطوارئ والإصابات ويجمع تحت مظلته معظم التخصصات الطبية، وله علاقة وثيقة بكافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات العلمية هى بمثابة المدخل الطبيعى للتواصل مع آخر المستجدات العلمية فى مجال الطب عامة وطب الطوارئ على وجه الخصوص، ومع التطور العلمى والتقنى الذى أصبح يساهم إلى حد كبير باختصار عامل الوقت لإنقاذ حياة المريض صارت خدمات جراحة الطوارئ محور اهتمام القائمين على الخدمات الصحية حتى تصدرت قائمة أولويات الإستراتيجيات والسياسات الصحية، مشيرا إلى أن الطرق فى العالم تقضى على حوالى 102 مليون شخص وتتسبب ما بين 20 إلى 50 مليون إعاقة سنويا، وفى نسبة الوفيات بسبب حوادث الطرق تشكل 40 وفاة لكل 100,000 من السكان والتى تعتبر أعلى نسبة فى العالم هذا بالإضافة إلى المستجدات التى حدثت فى مصر بعد الثورة وزيادة نسبة الإصابات من الاعتداءات اليومية بشكل مخيف، لذا يجب العمل على تفادى حدوث الإصابة وتقليل المعاناة بتقديم حزمة من الخدمات الإسعافية والجراحية والتأهيلية حسبما تقتضيه الضرورة، نظراً لما يترتب على هذه الإصابات من المعاناة الإنسانية للمصابين وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية سواء بالنسبة للشخص المصاب أو عائلته أو مجتمعه.
> ولفت داود إلى أن جامعة المنصورة تمتلك مستشفى تخصصى متكامل يشمل التخصصات الطبية فى جراحة الطوارئ والعظام والحوادث والأوعية الدموية والجراحة الترميمية وجراحة الأعصاب والعناية المركزة والحروق.

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مصر 365

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