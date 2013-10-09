كشافة الطائف تشارك في خدمة الحجاج

محمد علي السبيعي (الخرمة)

اعتمد الدكتور محمد الشمراني مدير التربية والتعليم بالطــــــائف 48 كشافا و3 قـــــادة للمشـــــاركـــــة في خدمــــــة ضيوف بيت الله الحرام، حيث سيكون مقـــــــر الكشفيين بمعسكــــــر منى الوادي وسيقـــــــومــــــون بجميع المهام التي ستسند اليهم والمتمثلــــــة في مساعــــــدة وإرشاد التائهين من الحجاج في مكـــــة المكرمــــة والمشــــــاعر المقـــــــدســــــة بإشـــــراف قائد المعسكـــــر الكشفي بمنى.واوضح الدكتور الشمراني ان هناك معسكرا بميقات السيل شارك فيه قرابة 100 كشاف برئاسة رئيس ومشرفي النشاط الكشفي ويقوم هذا المعسكر بخدمة حجاج بيت الله الحـــــــرام الذين يسلكون طريق السيل الكبير ومركز تفتيش المركبات بالبهيتة على طريق (الطائف ـ مكة المكرمة) حيث بدأت فعاليات هذا المعسكر غرة ذي الحجة وتستمر 8 أيام.