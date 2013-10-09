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السبيعي رئيسا لبلدي رنية و«التساوي» يؤجل تسمية النائب

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 فايز السبيعي (رنية)

عقد أعضاء المجلس البلدي في محافظة رنية أمس جلسة خصصت لانتخاب رئيس ونائب لرئيس المجلس لدورة ثانية.وتم التصويت على رئيس المجلس ونائبه وتم اختيار مترك بن درع السبيعي رئيسا للمجلس لحصوله على 8 أصوات، فيما تساوت أصوات ترشيح نائب رئيس المجلس بين عضوين هما فاصل مطلق السبيعي وسعد عبدالله ابن هميل، وسيتم الرفع للوزارة لحسم المسألة في هذه الحالة لاختيار نائب لرئيس المجلس. وأوضح رئيس المجلس برنية مترك السبيعي أن نجاح المجلس مرهون بنجاح البلدية والعكس فكلاً منهما مكمل ومساند للآخر وليتحقق النجاح لابد من تعاونهما معاً بكل شفافية. وعبر السبيعي عن شكره لرئيس المجلس السابق على ماقدم من جهود ولجميع الأعضاء على ثقتهم.

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