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تدريب أطفال مركز التأهيل على أداء مناسك الحج

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 عبدالكريم الذيابي (الطائف)

«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» تكبيرات وتهليلات رددها أطفال مركز التأهيل الشامل للإناث بالطائف وهم يؤدون مناسكهم حول مجسم للكعبة ويرجمون الشيطان من خلال برنامج تدريبي على كيفية أداء مناسك الحج.وأوضحت مشرفة البرامج والأنشطة بالمركز الأخصائية الاجتماعية نعيمة العوفي، أن هذا البرنامج تعريفي لكيفية أداء فريضة الحج وتطبيقها على أرض الواقع بالمركز من خلال مجسمات للكعبة المشرفة والجمرات لتقريب المعاني الدينية لأذهانهم مصحوب بوسائل سمعية ومرئية وفق مفهوم المحاكاة على مبدأ توفير ظروف مشابهة لظروف الموقف في واقع الحياة ليرسخ في نفوس ذوي الاحتياجات الخاصة معنى الحج.وقد شارك الأطفال بكل براعة في تأدية هذه المناسك وهم متوشحون بملابس الإحرام، وفي نهاية البرنامج وزعت هدايا على الأطفال والفتيات.

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