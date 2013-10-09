شراكة أكاديمية بين جامعتي الطائف وشيكاغو

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

التقى مدير جامعة الطائف الدكتور عبدالإله باناجة أمس الأول وفداً من جامعة شيكاغو بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية بين الجامعتين وتطوير التعاون بين الكليات الطبية في الجامعتين في مجالات البحوث العلمية والتعرف على البرامج العلمية المتاحة في جامعة شيكاغو، وإعداد المشاريع العلمية البحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى إمكانية إرسال عدد من الطلبة في كلية الطب لاستكمال دراساتهم العليا والقيام بزيارات متبادلة لتبادل الخبرات ومتابعة المشاريع المشتركة. وأشاد ممثل وفد جامعة شيكاغو بالمستوى العلمي الذي تتميز به جامعة الطائف وأشار إلى استعداد جامعة شيكاغو لتوفير فرص للدراسات العليا والتدريب في المجالات الصحية المختلفة. حضر اللقاء وكيل جامعة الطائف للدراسات العليا والبحث العلمي وعميد كلية الطب. من جهة أخرى اعتمد مدير جامعة الطائف أسماء الموظفين والموظفات المترقين بالجامعة والبالغ عددهم 50 موظفاً وموظفةً ممن يشغلون وظائفاً على سلم الموظفين العام بالجامعة.و أوضح المتحدث الرسمي والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة بجامعة الطائف الدكتور عبدالرحمن الطلحي بأنه تم إعلان أسماء المرقين على موقع الجامعة الإلكتروني، مضيفاً أن عدد الترقيات للرجال بلغ 32 ترقية و18 ترقية للنساء.