معلمات العربية يتدربن على استراتيجيات التعلم النشط

إبراهيم المتحمي (القنفذة)

كشفت مشـــــرفة الإعلام التــــربوي «بنات» بتعليم القنفذة مزينة أحمداني عن تدريب معلمات اللغة العربية استراتيجيات تدريسها، وذلك ضمن المشروع الشامل لتطوير المناهج والذي ينفذه قسم الإشراف التربوي بنات ضمن البرنامج التدريبي «التدريس الفعال لمقرطرات (لغتي).. استراتيجيات وتحسين وممارسات» بهدف تدريب معلمات اللغة العربية على استراتيجيات التعلم النشط ومتمايزة التعليم.وأشارت إلى أن البرنامج تنفذه مشرفة الصفوف الأولية مريم الأسمري لمعلمات اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة ولمدة ثلاثة أيام بمقر قاعة التدريب التربوي «بنات»، وتشمل الحقيبة التدريبية عددا من المحاور التي تساعد معلمات اللغة العربية وتمكنهن من استخدام استراتيجيات التعلم النشط المتنوعة التي تجعل المتعلم في بؤرة العملية التعليمية وتركز على إكساب المعلمة المهارات الممكنة من تطوير ممارستها التدريسية وتحسينها، كما سيتناول البرنامج تعريف المتدربات بنظرية الذكاءات المتعددة وانعكاساتها وبناء أنشطة ثرية تراعي الاحتياجات المختلفة للمتعلمين.من جهتها ذكرت المشرفة مريم الأسمري أن التدريب على التعلم النشط يركز على الطالبة بحيث يجعلها تقوم باكتشاف المعلومات ذاتيا، كما يعمل على استخدام استراتيجيات تتناسب مع أنماط التعلم وأنواع الذكاءات الثمانية بهدف استيعاب أكبر عدد من الطالبات للأهداف المنشود تحقيقها في الحصة كما يعمل على زيادة التفاعل بين المتعلمات مع بعضهن البعض في الحصة الدراسية.