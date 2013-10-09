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محافظ الغاط يستقبل أعضاء مركز أبحاث التوحد

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محافظ الغاط يستقبل أعضاء مركز أبحاث التوحد محافظ الغاط يستقبل أعضاء مركز أبحاث التوحد

    استقبل محافظ الغاط عبدالله بن ناصر السديري بمقر المحافظة امس أعضاء مركز أبحاث التوحد بحضور سلمان بن بندر السديري ومدير التربية والتعليم محمد سعود النصار بمحافظة الغاط وخالد بن جازي نائب مدير مستشفى الأمير ناصر السديري بمحافظة الغاط وناقش المحافظ الجهود التي يبذلها الأعضاء في الكشف المبكر عن هذا المرض وقدم شكره وتقديره لأعضاء الفريق على الجهود المبذولة من قبلهم حيث يقومون حاليا بتقديم استشارات ومحاضرات بمركز الرحمانية الثقافي برعاية مؤسسة الأميرة حصة بنت احمد السديري الخيرية ولمدة يومين ويناقش الفريق الحالات الموجودة ويقدم الاستشارات اللازمة لذوي التوحد وارشادهم الى الطريق الصحيح وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات والتي غالبا مايكون دور الاسرة هو الأهم باكتشاف مثل هذه الحالات وتدريب بعض منسوبي المستشفى والتعليم لاكتشافها.

الجدير بالذكر انه جار العمل حاليا لتجهيز عيادة كاملة في مستشفى الأمير ناصر السديري تخص أمراض التوحد لنشر الوعي وتقديم الاستشارات اللازمة لذوي التوحد ومعالجتها وتكون مرتبطة مباشرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض للأبحاث الذي يوجد به مركز توحد متخصص لمثل هذه الحالات.

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