اللواء العمرو: تفقد محمد بن نايف لاستعدادات الحج خير دليل على العناية بالحجاج

أكد اللواء سليمان العمرو نائب مدير عام الدفاع المدني أن حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا على تفقد استعدادات كافة الجهات المشاركة في حج هذا العام خير دليل على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني من اهتمام وعناية بتوفير كل سبل الراحة والأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام وما تقدمه من إمكانات جبارة لتيسير أدائهم لمناسك الحج قياماً بما شرف الله به بلادنا المباركة من احتضان الحرمين الشريفين وخدمة الملايين من ضيوف الرحمن الذي يفدون من جميع أرجاء الأرض لأداء مناسك الحج والعمرة كل عام. وأضاف اللواء العمرو في تصريح بمناسبة جولة سمو وزير الداخلية لتفقد استعدادات قوات امن الحج نسعد جميعاً ونحن نرى رجل الأمن الأول يتابع عن قرب جاهزية هذا العام ويقدم لنا المثل والقدوة الحسنة لبذل كل ما يسعنا من جهد في القيام بمسؤوليتنا في خدمة الحجيج والسهر على أمنهم وسلامتهم في رسالة واضحة لها دلالاتها بأهمية تضافر جهود كافة الجهات المشاركة في أعمال الحج تحت مظلة لجنة الحج العليا لإنجاح موسم الحج وتوفير كل سبل الرعاية لضيوف الرحمن طوال فترة وجودهم في بلادنا المباركة.

وعبر اللواء العمرو عن امتنانه وتقديره لسمو وزير الداخلية لجهوده الكبيرة ودعمه المتواصل لجهاز الدفاع المدني ولقوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لمواجهة الطوارئ في حج هذا العام ومتابعته المستمرة لجميع مراحل تنفيذ الخطة والتي شرفت باعتماد سموه لها، مؤكداً أن هذه الزيارة الميمونة خير تتويج لمرحلة طويلة من العمل الدؤوب استعداداً لموسم الحج، كما أنها خير حافز ومنطلق لتنفيذ ما تم الاستعداد له من مهام وأعمال خلال موسم الحج وفرصة عظيمة للاستماع إلى توجيهات سموه في أداء كل جهة لمهامها على أكمل وجه.

وأشار اللواء العمرو إلى تكامل استعداد قوات الدفاع المدني المشاركة في مهمة الحج من حيث القوى البشرية والآليات والمعدات للتعامل مع أي خطر يهدد سلامة ضيوف الرحمن سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يوفق جهود رجال الدفاع المدني ليكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة بهم وعلى قدر المسؤولية الجسيمة المنوطة بهم.