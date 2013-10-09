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مكتب التربية والتعليم في شمال الرياض

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مكتب التربية والتعليم في شمال الرياض مكتب التربية والتعليم في شمال الرياض

    أقام مكتب التربية والتعليم بشمال الرياض ممثلاً بمشرفي اﻹدارة المدرسية الأساتذة محمد العنزي وحمد السويلم ويحيى العسيري لقاء مع مديري المدارس بالمكتب، حيث تناول اللقاء العديد من النقاط التربوية المهمة والتي يستوجب الاهتمام بها والعناية بتنفيذها، ومن بين تلك الأمور أهمية التخطيط المدرسي، وتوزيع المهام والمسؤوليات بين العاملين حسب التنظيمات الرسمية المبلغة في هذا الشأن. كما تم التأكيد على توظيف العلاقات الانسانية في نجاح العملية التربوية، مشيرين إلى أهمية التحلي بصفات القائد التربوي، والاطلاع على اللوائح والأنظمة وأهمية العمل بها، والاهتمام بالبرنامج الصباحي، ومعالجة مشكلات التأخر والغياب للطلاب والمعلمين باﻷساليب التربوية الحديثة، والاهتمام ببرامج النمو المهني للعاملين.

كما وجه المشرفون مديري المدارس بأهمية التواصل مع المكتب وإدارة التعليم، وسرعة الرد على المخاطبات. كما تم التأكيد على ضرورة إدخال غياب الطﻻب طوال العام الدراسي في نظام نور اﻹلكتروني.

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