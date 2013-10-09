مركاز ميثاق الشراكة المجتمعية يجسد رؤية أهالي مكة المكرمة في ضيافة حجاج بيت الله الحرام

تجسيداً للدور البناء الذي يقوم به مجتمع اهل مكة المكرمة في ضيافة ضيوف الرحمن طمعا بما عند الله من عظيم الجزاء والفضل ومن قوله تعالى" وماتنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تعلمون" كيف وقد اجتمع شرف المكان وشرف الزمان بمكة المكرمة

وقد جسد مركز ميثاق الشراكة المجتمعة للاحتفاء بحجاج بيت الله الحرام تحت مظلة اركان المجتمع ممثلة بإمارة منطقة مكة المكرمة والغرفة التجارية الصناعية بمكة وجمعية مراكز الاحياء بمكة المكرمة وبدعم من رجلي الاعمال الشيخ يوسف بن عواض الاحمدي والشيخ عادل بن امين حافظ وذلك في خطوة رائدة للاحتفاء بضيوف الرحمن

مشروع ضخم.

وقال أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة الدكتور يحيى محمد زمزمي إن مشروع ميثاق الشراكة الذي تبنته إمارة منطقة مكة المكرمة يعد مشروعاً ضخماً، يهدف إلى تطويرالعمل الاجتماعي في مكة وايجاد شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع الخيري والاجتماعي. وأضاف "المشروع شراكة بين الامارة، وجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة والغرفة التجارية الصناعية بمكة".

ويتابع الدكتور يحيى زمزمي يقول: انبثقت من هذا المشروع المبارك عدة برامج، وكان من ضمنها برنامج انطلق في شهر رمضان الماضي، وهو يعنى بايصال المعتمرين إلى الحرم المكي الشريف. ويضيف "ومنها هذا البرنامج الذي انطلق، ويسعى إلى استقطاب وفود الرحمن إلى مركاز الشراكة المجتمعية للاحتفاء بضيوف الرحمن، وتنظيم زيارات لهم لمعالم مكة وجولة في المشاعر المقدسة أو لبعض المعالم الأثرية في البلد الحرام، وسيتمر مركاز الميثاق إلى آخر الشهر.

وقال الدكتور يحيى زمزي: في هذه الفترة نستقبل الحجاج يومياً في الفترة الصباحية والمسائية من خلال الباصات المفصلية التابعة لميثاق الشراكة المجتمعية، والتي تحظى برعاية كريمة من الشيخ يوسف الأحمدي، وشركة الأفكار السعودية". ويواصل في ذات السياق "في كل يوم يحضر مجموعة من وفود الرحمن إلى المركاز بالباصات، ويقدم لهم الضيافة. كما نعرض لهم نبذة عن البلد الحرام، والمشاريع العملاقة والتطور الذي تعيشه هذه البلاد المباركة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله". ويتابع القول: كما نقوم بتنظيم بعض البرامج الاجتماعية، والجلوس معهم، والتحدث معهم، وفي الختام يتم تكريمهم بمشاركة العديد من الرعاة، وهم: شركة اركان المشاعر وشركة دلة البركة، ومجموعة بن لادن السعودية، وشركة الأفكار السعودية، وشركة النقاء للمعارض والخدمات، وجمعية هدية الحاج والمعتمر.

إكرام وفود الرحمن

أما الأهداف التي يتوخاها المركاز فقد أوضح أمين جمعية مراكز الأحياء بمكة "أنها تتمثل في إكرام وفود الرحمن". وقال: نحن في مكة المكرمة نتميز بميزة أن الناس يأتون من كل فج عميق إلى هذه البلدة الطيبية. والحجاج كثيراً ما يتمنون الجلوس مع أهالي مكة، والاحتفاء بهم فرصة، ونحن نبرز الصورة الحسنة لأهالي مكة المكرمة، ونقدم لهم الهدايا، وواجب الضيافة. لافتاً أنه قد جرى التنسيق مع كافة بعثات الحج دون استثناء لاستضافة الحجاج من جميع الجنسيات. مشيراً إلى أن جميعة مراكز الأحياء بمكة لها نشاطات وفعاليات متنوعة في موسم الحج منها برنامج الاحتفاء بضيوف الرحمن بالشراكة بين الجمعية ومشروع تعظيم البلد الحرام. وقال: وقد صدرت موافقة إمارة منطقة مكة المكرمة على تنظيم 100 حفل للاحتفاء بوفود الرحمن.

المشروع يجسد رؤية مكة نحو العالم الاول

واوضح الشيخ يوسف الاحمدي بان هذا المشروع يجسد اعمال اهالي مكة المكرمة في خدمة وضيافة حجاج بيت الله الحرام واستقبالهم بافضل استقبال وتقديم لهم افضل الخدمات وذلك وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز –حفظهم الله – وبناء على رؤية الامير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة " مكة نحو العالم الاول" داعيا الله ان يستمر هذا المشروع اعواما عديدة بالاضافة الى تقديم مشاريع عديدة في لخدمة ضيوف الرحمن خلال الاعوام القادمة.

الاحتفاء بضيوف الرحمن

وقال الشيخ عادل امين حافظ احد الداعمين لمشروع مركاز ميثاق الشراكة المجتمعة للاحتفاء بضيوف الرحمن ان هذا المشروع عمل للاحتفاء بحجاج بيت الله الحرام وتنظيم زيارات خاصة لهم نعرفهم من خلالها بانجازات الوطن الحضارية والأماكن التاريخية والأثار الإسلامية التي تحتضنها مكة المكرمة والمشاعرالمقدسة وعروض مرئية تتحدث عن الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج والعمار وقاصدي الحرمين الشريفين ومشروع الملك عبدالله لتوسعة الحرم المكي الشريف ورصد أبرز النقلات التطويرية في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين – حفظهما الله-.

المشروع للسنة الثانية على التوالي

وأكد مدير عام مشروع الميثاق محمد سعد الأحمدي إلى أن (المركاز) ينظم -للسنة الثانية على التوالي- هذا البرنامج، سعياً للاحتفاء بضيوف الرحمن وإكرامهم ويستضيف حوالي 30 ألف حاج من جنسيات مختلفة.

وقال الأحمدي إن المركاز أحد مشاريع ميثاق الشراكة المجتمعية، وتشرف عليه إمارة منطقة مكة المكرمة بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء والغرفة التجارية بمكة، مبيناً أن المركز يسعى-وللسنة الثانية على التوالي- إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من ضيوف الرحمن للاحتفاء بهم وتنظيم زيارات خاصة لهم، وتعريفهم من خلالها بإنجازات الوطن الحضارية، والأماكن التاريخية، والآثار الإسلامية التي تحتضنها مكة المكرمة، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، ابتداءً من 25 الشهر الجاري (ذي القعدة)، حتى نهاية شهر ذي الحجة المقبل.

وكشف المشرف العام علىُ المركز عن أنّ الحجاج المستضافين هذا العام، تضم صفوفهم شخصيات عالمية بارزة أسلمت حديثاً، موضحاً اكتمال الاستعدادات، حيث تم الانتهاء من تجهيز المخيم الذي طُرّز بالتراث الشعبي المكي والنمط المعيشي القديم، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد البرامج والأنشطة الخاصة باستقبال ضيوف الرحمن، مؤكداً أنّ قيام المشروع بوضع الخطط المستقبلية والبرامج المعينة للمركز، لافتاً إلى أنّ المركز يحظى بمتابعة مباشرة من مؤسس شركة الأفكار السعودية الشيخ يوسف الأحمدي.

وأشار الأحمدي إلى ان البرامج تتنوع ما بين مسابقات دينية وثقافية، وزيارات، ورحلات مرتبة، وعروض مرئية، تتحدث عن الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج والعمار وقاصدي الحرمين الشريفين، ومشروع الملك عبدالله لتوسعة الحرم المكي الشريف، ورصد أبرز النقلات التطويرية في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين –حفظهما الله -، لافتاً إلى أن مشروع (المركاز) يأتي بمشاركة كل من شركة الأفكار السعودية، وشركة دلة، وشركة أركان المشاعر المحدودة.

ويحتوي المركاز على معرض للصور الفوتغرافية تحكي عن ماضي مكة المكرمة العريق وحاضرها المجيد بالاضافة عرض عدد من السيارات القديمة والعديد من الالعاب القديمة التي كانت تشتهر بها مكة المكرمة.