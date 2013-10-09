خالد بن بندر لرؤساء التحرير: نرحب بنقدكم وملاحظاتكم ونرصد «يومياً» كل ماينشر

رحب أمير منطقة الرياض ب»نقد» و»ملاحظات» و»طروحات» وسائل الاعلام والصحفيين التي تتعلق بمنطقة الرياض مؤكدا انه يتقبل كل نقد او ملاحظة تخدم منطقة الرياض بشكل خاص او المملكة بشكل عام ويعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وأكد الامير خالد بن بندر لرؤساء تحرير الصحف المحلية والصحفيين امس أنه يتابع وسمو نائبه بشكل «يومي»كل مايطرح في وسائل الاعلام من انتقادات وملاحظات وتعليقات تصب في مصلحة الوطن والمواطن في منطقة الرياض مشيرا الى انه وسمو نائبه ووكلاء الامارة ومسؤولي الجهات الامنية بالرياض يرصدون ذلك بشكل يومي لاسيما التي تكون من مصادر موثوقة وبطرح واضح حيث يتم متابعتها والعمل على حلها.

ونوه اميرالرياض خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مع اعضاء مجلس منطقة الرياض ورؤساء التحرير ووسائل الاعلام امس بعد ترؤسه اول اجتماع لمجلس المنطقة في دورته الجديدة، نوه بحضور ممثلي وسائل الاعلام للقاء، وقال سموه انا قصدنا حضور الزميل والاخ تركي السديري رئيس هيئة الصحفيين والاخوان رؤساء التحرير في الصحف ووسائل الاعلام في هذه المناسبة ليس ليكونوا شهوداً على أول جلسة تعقد لهذا المجلس ولكن ليساعدونا في عمل هذا المجلس بطرح مايرونه، منوهاً سموه بدور الصحافة في هذا المجال في دعم اعمال مجلس المنطقة بما يخدم المنطقة وسكانها. وكان اللقاء المفتوح الذي عقد بقصرالحكم عقب اجتماع مجلس المنطقة قد حضره عدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب وممثلي عدد من وسائل الإعلام المحلية.